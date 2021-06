De film Huisvrouwen bestaan niet krijgt een theaterversie. Anouk Maas, Rian Gerritsen en Lieneke le Roux spelen de hoofdrollen. Wanneer de voorstelling in première gaat, is nog niet bekend.

"Er is een fantastisch script en we hebben drie geweldige actrices die deze voorstelling tot leven laten komen", aldus producent Rick Engelkes, die laat weten dat hij na het succes van De huisvrouwmonologen en Huisvrouwen bestaan niet al rondliep met het idee om een nieuwe versie van het verhaal in het theater te brengen. "Natuurlijk ontbreekt de humor niet. Er wordt straks weer gelachen in het theater. Dat is iets waar we na anderhalf jaar corona volgens mij allemaal naar verlangen."

Huisvrouwen bestaan niet is geïnspireerd op de columns van Sylvia Witteman en gaat over drie vrouwen die totaal verschillend omgaan met de combinatie relatie, werk, kinderen, vrienden en familie. Richard Kemper en Geert Lageveen hebben het script bewerkt voor de theatervoorstelling.

De gelijknamige bioscoopfilm uit 2017 was een grote hit. De komedie was dat jaar de best bezochte film en werd genomineerd voor een Gouden Kalf.