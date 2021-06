33 jaar na de installatie van de attractie Monsieur Cannibale in de Efteling krijgt de kookpottendraaimolen een nieuw uiterlijk. In 2019 werd daar middels een petitie al toe opgeroepen, omdat de afbeeldingen in de attractie racistisch zouden zijn.

Monsieur Cannibale wordt veranderd in Sirocco, een verwijzing naar het verhaal van Sindbad de Zeeman uit de verhalen van Duizend-en-een-nacht. De kookpotten, die ronddraaien op een plaat, worden vervangen voor handelsschuitjes en de grote donkere pop verdwijnt.

"We hoeven niet vooruit te lopen op het maatschappelijke debat", zei een woordvoerder van het park in 2020 over de afbeeldingen in de attractie. "De meeste bezoekers snappen echt wel dat het een vrolijke karikatuur is, zoals er meer karikaturen in ons park te vinden zijn. Het is een uitvergroting, niet de wereld zoals hij er echt uitziet."

Met de aanpassing wordt Sirocco opgenomen in het thema van de Vogel Rok, er direct tegenover. Vanaf eind 2021 zal het Reizenrijk, zoals het gedeelte van het park waar de attracties staan genoemd wordt, meerdere elementen uit het verhaal van Duizend-en-een-nacht bevatten.

Voor de aanpassingen is Richard van Leeuwen, die de Arabische teksten van de vertellingen vertaalde, aangetrokken. Dat moet ervoor zorgen dat het verhaal zo authentiek mogelijk wordt verteld. "De gebruikte vertellingen van Sindbad en zijn zeereizen kennen een groot reservoir van culturele personages. Dit biedt vele mogelijkheden die, in combinatie met de ambitie van de Efteling om op een inclusieve manier verhalen te vertellen, vast zorgen voor een positief geschetst beeld van de rijke Arabische cultuur."

Het is niet de eerste attractie die de Efteling aanpast na kritiek: in 2019 werden aanpassingen aangebracht in Carnaval Festival, omdat de afbeeldingen werden gezien als stereotyperend. Zo verdwenen de neusringen in het gedeelte dat Afrika moest voorstellen en kwam er meer ruimte voor traditionele kledij.