Buckingham Palace heeft in een jaarlijks rapport geconcludeerd dat de staf van het Britse koninklijk huis niet divers genoeg is. Eind 2022 moet 10 procent van de medewerkers afkomstig zijn uit een etnische minderheid; momenteel is dat nog 8,5 procent.

Het is voor het eerst dat in de jaarlijkse rapportage over de medewerkers van het Britse koningshuis geschreven wordt over diversiteit.

"De resultaten zijn nog niet waar we ze willen hebben, maar we willen ons er echt op toeleggen iets te veranderen. Vandaar dat we deze cijfers bekendmaken, we willen zo open en transparant mogelijk zijn. Dan kan niemand het verhullen als het niet lukt", aldus een woordvoerder tegen CNN.

Begin juni werd bekend dat het Britse koningshuis er tot zeker het einde van de jaren zestig van de vorige eeuw een racistisch personeelsbeleid op nahield. Aanwijzingen voor dit beleid werden gevonden door The Guardian. In een verklaring liet Buckingham Palace weten dat personen die tot etnische minderheden in Groot-Brittannië gerekend worden, in de jaren negentig wel voor de koningin werkten. De etniciteit van medewerkers in de voorafgaande decennia zou niet zijn geregistreerd.

Sinds de uitspraken van Meghan Markle en prins Harry, die in gesprek met Oprah Winfrey vertelden dat er "zorgen" waren over de mogelijk donkere huidskleur van hun zoon Archie, ligt het koningshuis onder vuur. In het rapport dat donderdag verschenen is, wordt niet gerept over het onderzoek dat gedaan wordt naar mogelijke pesterijen door stafmedewerkers, waar Markle hen van beschuldigde.