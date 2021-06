De filmrechten van Wat wij zagen, het boekenweekgeschenk dat is geschreven door Hanna Bervoets, is verkocht aan het Britse productiebedrijf Quay Street Productions. Eigenaar Nicola Shindler werkte eerder onder meer aan series als It's a Sin, The Stranger en Queer as folk.

Bervoets' werk, dat gaat over de gevolgen van het werk van een content moderator die werkzaam is op een Facebook-achtig platform, wordt in de hele maand juni gratis verstrekt in de boekhandel bij besteding van 15 euro aan Nederlandstalige boeken.

Eind mei werd bekend dat de vertaalrechten van het boek zijn verkocht aan zeven landen, waaronder Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De Engelstalige versie van Wat wij zagen zal in maart 2022 verschijnen bij uitgeefhuis Houghton Mifflin Harcourt (HMH).

Verdere details over de verfilming zijn nog niet bekend.