Elf kinderboeken zijn bekroond met een Zilveren Griffel, de prijs voor de best geschreven kinderboeken van het afgelopen jaar. Acht boeken werden bekroond met een Zilveren Penseel, de prijs voor de best geïllustreerde kinderboeken. Dat meldt de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) dinsdag.

In de categorie tot zes jaar gingen er Zilveren Griffels naar Er lag een trommeltje in het gras van Edward van de Vendel (foto) en Maar eerst ving ik een monster van Tjibbe Veldkamp. In de categorie zes tot negen jaar werden Beste broers van Jowi Schmitz en Die kleine is Don, de lange is Sjon van Catharina Valckx bekroond.

Zilveren Griffels in de categorie negen tot twaalf jaar waren er voor Gozert van Pieter Koolwijk en Ons kasteel aan zee van Lucy Strange. De onderscheidingen in de categorie twaalf tot vijftien jaar gingen naar Twee fonkelrode sterren in de blinkend witte sneeuw van Davide Morosinotto en Hele verhalen voor een halve soldaat van Benny Lindelauf.

In de categorie informatief werden Gloei van alweer Van de Vendel en Wonderbos van Jan Paul Schutten bekroond met een Zilveren Griffel en in de categorie poëzie gold dat voor De gemene moord op Muggemietje van Ted van Lieshout.

Een van de met een Zilveren Griffel bekroonde Nederlandstalige boeken kan door de Griffeljury later bekroond worden met de Gouden Griffel.

Zilveren Penselen

Zilveren Penselen waren er in de categorie informatief voor Alles wat er was, geïllustreerd door Marijke Klompmaker, en Verborgen wereld, door Ben Rothery. In de categorie geïllustreerde jeugdboeken waren er Zilveren Penselen voor opnieuw Hele verhalen voor een halve soldaat door Volbeda en wederom Gloei door De Goede.

In de categorie geïllustreerde kinderboeken werden Noorse sagen - Voorbij de regenboogbrug door Jeffrey Alan Love en Mensen met koffers door Annemarie van Haeringen bekroond. Marta en ik van It's raining elephants en Vuilnisvarkens Job en Bob van Noëlle Smit vielen in de prijzen in de categorie prentenboeken.

Een van de met een Zilveren Penseel bekroonde oorspronkelijk Nederlandstalige boeken komt straks in aanmerking voor het Gouden Penseel.