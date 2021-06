Tijdens een internationale muntenveiling in Amsterdam heeft een gouden tientje uit 1820 zaterdag ruim 175.000 euro opgebracht. Het ging om een gouden tientje van koning Willem I (1772-1843).

Volgens veilingmeester Theo Peters is het een uiterst zeldzaam, zeer gewild exemplaar dat in vrijwel alle bekende muntencollecties ontbreekt.

Peters had de munt getaxeerd op 40.000 euro, maar zegt dat de verwachtingen in de aanloop naar de veiling steeds hoger werden. De koper is volgens de veilingmeester een bekende internationale verzamelaar.

In totaal zijn er 221 gouden munten geveild, met een opbrengst van ruim 750.000 euro.