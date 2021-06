Barbara Sloesen en Leendert de Ridder gaan de hoofdrollen spelen in Romeo & Julia, een bewerking van het bekende Shakespeare-verhaal die geschikt is voor mensen van tien jaar en ouder. Acteur Joost Claes zal de overige acht rollen vertolken.

De voorstelling maakt het wereldberoemde verhaal van William Shakespeare over twee onfortuinlijke verliefde pubers toegankelijk voor kinderen vanaf tien jaar.

Leendert de Ridder is onder deze groep erg populair vanwege zijn rol als Mees Kees. Barbara Sloesen is bekend van romantische comedy's als Zwaar verliefd en Alles is zoals het zou moeten zijn.

Acteur Joost Claes (Soldaat van Oranje) neemt in zijn eentje alle andere rollen voor zijn rekening. De volledige speellijst wordt binnenkort op de website van Goedemorgen Theaterproducties gezet.