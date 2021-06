Koning Willem-Alexander heeft donderdagmiddag de expositie geopend over de Gouden Koets in het Amsterdam Museum. Hij sprak daarbij zijn waardering uit voor de manier waarop er door veel mensen met diverse achtergronden over de expositie is nagedacht.

De Gouden Koets heeft een grote restauratie achter de rug en is nu voor het eerst sinds ruim vijf jaar weer te zien voor het publiek. Hij staat in een glazen behuizing op de binnenplaats van het museum.

De koets is versierd met meerdere panelen. Op een daarvan, genaamd Hulde der Koloniën en gemaakt door Nicolaas van der Waay, is een witte, jonge, Nederlandse vrouw afgebeeld die goederen krijgt van knielende Afrikaanse en Indonesische mannen. Volgens critici wordt hiermee het koloniale verleden van Nederland verheerlijkt.

Volgens museumdirecteur Judikje Kiers had de koning zich van tevoren goed verdiept in het concept van de tentoonstelling. "Ik hoefde hem dan ook weinig nieuws te vertellen."

Het was overigens niet de eerste keer dat de koning de koets weer in vol ornaat zag, hoorde de directeur. "Hij had hem in de stallen al gezien en dat is terecht lijkt me als eigenaar."

Onzeker of Wilhelmina de koets mooi vond

De Gouden Koets was een cadeau van de Amsterdammers bij de inhuldiging van koningin Wilhelmina in 1898. Ze nam het rijtuig in 1901 pas in gebruik bij haar huwelijk, vermoedelijk omdat haar moeder voor de inhuldiging al een andere koets had besteld.

Sindsdien deed het rijtuig dienst bij huwelijken en doopfeesten van de Oranjes en sinds 1903 op Prinsjesdag.

Conservator Annemarie de Wildt had een prangende vraag aan de koning, ze wilde weten of Wilhelmina de koets eigenlijk wel mooi had gevonden. Willem-Alexander kon echter geen antwoord geven. Hij liet weten dat hij haar dat nooit heeft kunnen vragen. Wilhelmina was al overleden toen hij in 1967 ter wereld kwam.