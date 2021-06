Victoria's Secret stopt met de zogeheten Angels, de modellen die de lingerie van het merk toonden tijdens modeshows en reclamecampagnes. In plaats daarvan verbindt het Amerikaanse bedrijf actrice Priyanka Chopra (foto) en voetbalster Megan Rapinoe aan het merk.

Zij zullen niet in lingerie te zien zijn, maar worden wel ingezet als woordvoerders. Ook zijn ze betrokken bij andere pr-activiteiten voor Victoria's Secret, waaronder een podcast.

Hiermee slaat het merk een nieuwe weg in. Er zullen niet meer alleen slanke modellen te zien zijn, maar wel toonaangevende iconen en changemakers. Rapinoe en Chopra zijn volgens het lingerielabel "vrouwen die de toekomst vorm geven".

De voetbalster en de actrice voegen zich bij een groep vrouwen die zich al eerder bij het merk aansloot, onder wie het Soedanese model Adut Akech, het Braziliaanse transgendermodel Valentina Sampaio, plussizemodel Paloma Elsesser en journalist Amanda de Cadenet.

"Deze beweging draait om inspireren en positiviteit", laat directeur Martin Waters volgens The New York Times weten. "Het oude Victoria's Secret was achterhaald en niet inclusief genoeg. Dat gaat nu anders worden, we gaan een nieuw tijdperk in. Daar kunnen Megan en Priyanka hun steentje aan bijdragen."

Modellen als Doutzen Kroes, Heidi Klum en Adriana Lima waren eerder als Angel verbonden aan het merk en toonden de lingerie tijdens de jaarlijkse modeshows. Deze show wordt sinds 2019 niet meer georganiseerd, omdat de kijkcijfers maar bleven dalen. Volgens Waters keert de show in 2022 terug, maar dan in een andere vorm.

In mei dit jaar werd Victoria's Secret een zelfstandig bedrijf. Het werd toen losgekoppeld van L Brands.