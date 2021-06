Tim Fransen gaat komend theaterseizoen eindelijk door Nederland toeren met zijn derde voorstelling De mens en ik. De cabaretier kondigde zijn nieuwe show al twee keer eerder aan, maar de theaters werden zowel in het voorjaar als najaar van 2020 gesloten vanwege de coronapandemie.

"Ik ga mijn uiterste best doen om er iets moois van te maken", schrijft Fransen in zijn nieuwsbrief. "Geniet in de tussentijd van de Slutty Summer van 2021, zoals die nu al genoemd wordt. Goede kans dat we daardoor in het najaar met een syfilisepidemie zitten, maar die doet hopelijk niet zo'n beroep op ic-bedden."

De speellijst staat vanaf woensdag op zijn website. De kaartverkoop begint in de komende weken.

De afgestudeerd filosoof geldt als een van de grote cabarettalenten van de nieuwe generatie. Fransen won de jury- en publieksprijs op het Amsterdam Studenten Cabaret Festival en het Leids Cabaret Festival. Zijn tweede voorstelling, Het kromme hout der mensheid, werd bekroond met de Poelifinario, de theaterprijs voor het indrukwekkendste cabaretprogramma van het jaar.