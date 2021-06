Filmregisseur Gus Van Sant, bekend van films als Milk en Good Will Hunting, gaat komend najaar een muzikale theatervoorstelling maken over kunstenaar Andy Warhol voor Internationaal Theater Amsterdam (ITA). Dat heeft het gezelschap woensdag bekendgemaakt.

Van Sant herschept het begin van de carrière van Warhol met een fictief verhaal opgebouwd uit feiten en herinneringen, maar ook uit de verbeelding.

De jonggestorven actrice Edie Sedgwick, de schrijver Truman Capote en zanger Lou Reed zijn enkele van de personages in dit verhaal. Deze personages worden vertolkt door tieners en jonge acteurs. Door een andere leeftijd aan te nemen experimenteren ze met identiteit, met als achtergrond de geboorte van popart, aldus ITA. Het stuk gaat op 19 november in première.

Ook actrice Isabelle Huppert keert terug op het podium in Amsterdam. De Franse vedette zal eind november te zien zijn in een nieuwe bewerking van Glazen speelgoed van Tennessee Williams. Eerder speelde Huppert al in Mary Said What She Said van Darryl Pinckney.

De kaartverkoop voor beide voorstellingen is woensdag van start gegaan.