De Gouden Koets kampte met heel wat gebreken voordat er werd gestart met de restauratie, wordt duidelijk in de documentaire hierover die woensdagavond wordt uitgezonden op NPO2. Zo was er sprake van houtrot en scheuren in de zijpanelen.

Ook kampte het rijtuig met kapot leerwerk, roestvorming en kieren tussen banden en wielen.

Restauratie was hard nodig, maar dat was niet eenvoudig, zo laat het door Etienne Glebbeek en Esmeralda Böhm gemaakte programma zien. Een cameraploeg heeft sinds 2016 vijf jaar lang over de rug van restauratoren en personeel van het Staldepartement mee kunnen kijken hoe specialisten diverse onderdelen restaureerden, renoveerden of reconstrueerden.

Het doel van de renovatie was om de koets weer gebruiksklaar te maken. Daarom werden er andere beslissingen gemaakt dan wanneer de koets voorgoed in een museum zou verdwijnen.

Het is ook de reden waarom de wielen zijn aangepakt, ondanks aanvankelijke reserves van de directeur van de Koninklijke Verzamelingen. Toch is het volgens textielrestaurator Emmy de Groot onvermijdelijk dat de koets op de lange termijn in een museum belandt. Textiel is nu eenmaal vergankelijk. "Licht, temperatuur en vochtigheid spelen een rol, en als je de koets gebruikt is het onmogelijk de situatie stabiel te houden."

Koets heeft tegenstanders

De Gouden Koets heeft vanwege het zogenoemde 'slavenpaneel' ook tegenstanders. Het zijpaneel in kwestie toont donkere mensen uit de koloniën die producten en geschenken overhandigen aan een witte jonge vrouw die Nederland verbeeldt. Dit blijft in het programma niet onbesproken.

"We moeten onze gemeenschappelijke geschiedenis niet wegstoppen, de koets kan een debat entameren", aldus Kathleen Ferrier, oud-Kamerlid en dochter van de eerste president van Suriname.

"De koets is een wonder van vakmanschap", concludeerde Glebbeek aan het einde van de vijfjarige klus, die voor hem vorige week eindigde met de overbrenging van het rijtuig naar het Amsterdam Museum, waar Willem-Alexander donderdag een tentoonstelling over de koets opent.