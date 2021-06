Het Museum Boijmans Van Beuningen loopt opnieuw tegen problemen aan tijdens de renovatie van het museum. De architecten van de aanbouw uit 2003 dagvaarden het museum, omdat ze het niet eens zijn met de sloop van de glazen vleugel.

Arnout Groen, de advocaat van het Belgische architectenbureau Robbrecht en Daem, zal het museum dagvaarden in een poging de sloop van de vleugel tegen te gaan, aldus NRC.

Het architectenbureau wil dat het museum kijkt naar een andere oplossing waarbij de aanbouw behouden blijft en er respectvol met hun ontwerp wordt omgegaan. "Er moet toch een intelligentere manier zijn om met het behoud van erfgoed om te gaan?", aldus Paul Robbrecht.

Eind mei werd al bekend dat de renovatie van het museum ruim 2,5 jaar langer gaat duren dan gepland. De deuren zouden eigenlijk tot februari 2026 gesloten blijven, maar dat duurt nu tot november 2028. Ook de kosten blijken een stuk hoger uit te vallen. Het renovatie- en nieuwbouwplan zal rond de 259 miljoen euro kosten, terwijl eind vorig jaar nog van 223,5 miljoen euro werd uitgegaan.

Daarnaast bleek dat het nieuwe ontwerp van Francine Houben van architectenbureau Mecanoo al flink aangepast moest worden, omdat het beschermd stadsgezicht aangetast zou worden. Tot nu toe was er geen officieel besluit over de zijvleugel genomen, maar maandag stond in een brief van de Rotterdamse VVD-wethouder Bas Kurvers (Bouwen) dat de vleugel niet te behouden is.

In de nieuwe plannen zou de glazen voorgevel verdwijnen om het oorspronkelijke ontwerp van de architecten Adriaan van der Steur (1935) en Alexander Bodon (1972) in ere te herstellen. Daar is Robbrecht het niet mee eens. "In ons ontwerp hebben we juist goed gelet op wat er was en een extra laag toegevoegd. De geschiedenis van het museumgebouw is er een van gelaagdheid. Ik ben teleurgesteld dat in het nieuwe ontwerp niet eens is gekeken of je juist iets kan toevoegen aan die gelaagdheid. In geen enkel voorstel is het behoud van de vleugel meegenomen."