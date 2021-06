Tom Vitale, de regisseur van programma's als Anthony Bourdain: Parts Unknown, kon uit verdriet na het overlijden van de chef-kok en tevens zijn goede vriend twee jaar niet werken. Hij besloot die tijd te gebruiken om een boek te schrijven over hun ervaringen samen.

"In 2018 werd mijn leven enorm in beslag genomen door mijn werk. Maar dat was ook logisch, want ik werd betaald om de wereld rond te reizen met Anthony Bourdain", vertelt Vitale dinsdag aan People.

"Toen stopte dat heel plotseling. Door de dood van Anthony verloor ik niet alleen mijn vriend en mentor, maar ook mijn carrière en mijn identiteit. Ik rouwde twee jaar lang en het lukte me niet om weer aan de slag te gaan. In plaats daarvan was ik al onze avonturen aan het herbeleven."

Vitale besloot om deze herinneringen op te schrijven. "Toen ik eenmaal begon, kon ik niet meer stoppen. Iets anders lukte me niet meer. Het verhaal dat ik wil delen, is te bizar en te geweldig om voor mezelf te houden."

In zijn boek In the Weeds, dat in oktober verschijnt, beschrijft de regisseur hoe het was om hun culinaire reisseries te filmen en vertelt hij hoe de markante chef-kok achter de schermen was.

Restaurant van Bourdain wordt heropend

Bourdain maakte in juni 2018 op 61-jarige leeftijd een einde aan zijn leven. Hij schreef de bestseller Kitchen Confidential en maakte vele reisseries, onder meer voor Food Network en Travel Channel. In programma's als A Cook's Tour en Anthony Bourdain: No Reservations reisde hij de wereld rond en vertelde hij over diverse wereldkeukens.

Les Halles, het voormalige restaurant van Bourdain in New York dat in 2017 failliet ging, zal van 9 tot en met 11 juli weer tijdelijk de deuren openen in de vorm van een pop-uprestaurant. De reden hiervoor is de aankomende documentaire over Bourdain die enkele dagen later uitkomt.

Denk jij aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 113 of 0800-0113 of chat via 113.nl.