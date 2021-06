Jim Bakkum (33) gaat een boek schrijven over zijn leven, deelt hij dinsdag op Instagram. Zijn biografie Jim, De Weg Naar Bakkum verschijnt in november.

"Vorig jaar werd ik benaderd door uitgeverij Kompas met het bericht: 'Wij denken dat jouw levensloop heel interessant kan zijn voor een boek'", schrijft Bakkum bij een foto van de cover.

"'Moet je niet honderd zijn voor een biografie?!', was mijn eerste reactie. Maar na een fijn gesprek was ik er vrij snel uit; ik wil mijn mooie en bizarre weg in boekvorm gieten."

Jim brak op vijftienjarige leeftijd op stormachtige wijze door dankzij zijn deelname aan het eerste seizoen van Idols, waarin hij verliezend finalist was. Daarna scoorde hij diverse hits en speelde hij in theatervoorstellingen, musicals en films.

Het boek bevat een grote boodschap, zegt Bakkum. "Volg die ogenschijnlijk onbereikbare droom, want damn, voor je het weet leef je 'm."