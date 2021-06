Het Kickstart Cultuurfonds, een initiatief van de BankGiro Loterij, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en de VandenEnde Foundation, geeft aan 88 musea in totaal 2,7 miljoen euro als steun vanwege de coronacrisis.

Met het geld kunnen ze hun gebouwen en tentoonstellingen coronaproof maken.

De musea, erfgoedlocaties en presentatie-instellingen zijn verspreid over heel Nederland: van het Grafisch Museum in Groningen (16.301 euro) en Fotomuseum aan het Vrijthof in Maastricht (20.045 euro) tot het Drents Museum in Assen (100.000 euro) en De Nieuwe Kerk in Amsterdam voor de World Press Photo 2021 (100.000 euro).

Het loket van het tijdelijke noodfonds is inmiddels gesloten. De donaties aan de laatste categorie, de theaters, worden binnen enkele weken bekendgemaakt.

"Dat de nood in de culturele sector onverminderd hoog is, blijkt uit de 1.092 aanvragen die werden ingediend voor de 20 miljoen euro die dit jaar beschikbaar is", aldus een woordvoerster. "Een bijna-verdubbeling ten opzichte van vorig jaar, toen het noodfonds al 16 miljoen euro doneerde aan producenten van professionele podiumkunsten, muziekpodia, musea en theaters voor ondersteuning van coronagerelateerde kosten."

Het Kickstart Cultuurfonds werkt samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en private cultuurfondsen.