Acteur Fedja van Huêt is komend seizoen voor het eerst in acht jaar weer in het theater te zien. Hij speelt de mannelijke hoofdrol in de nieuwe bewerking van Hugo Claus' Vrijdag die Toneelgroep Maastricht gaat opvoeren.

Het stuk gaat over George die thuiskomt nadat hij vervroegd is vrijgelaten uit de gevangenis. Hij is veroordeeld wegens ontucht met zijn negentienjarige dochter die is vertrokken naar de grote stad. Zijn vrouw Jeanne heeft tijdens Georges afwezigheid troost gevonden bij zijn beste vriend Erik en is recentelijk bevallen van een dochter.

De vrouwelijke hoofdrol wordt gespeeld door Anniek Pheifer. De andere rollen zijn voor Sander Plukaard en Frieda Barnhard. De regie is in handen van Michel Sluysmans. Het stuk gaat zondag 10 oktober in Theater aan het Vrijthof in Maastricht in première. Daarna volgt een tournee door heel Nederland.

Van Huêt liet in 2013 het toneel achter zich om zich toe te leggen op een succesvolle televisie- en filmcarrière. Hij was in 2003 ook te zien in een toneelversie van Vrijdag; toen speelde hij de rol van Erik.