Lezers vinden het lang niet altijd prettig, maar Karin Slaughter is niet van plan te stoppen met schrijven over geweld tegen vrouwen. De Amerikaanse bestsellerauteur vertelt in gesprek met De Telegraaf dat lezers dan maar naar een ander moeten.

"Ik vind het belangrijk om er geen doekjes om te winden. Vrouwenhaat, mishandeling, huiselijk geweld en femicide, komen wereldwijd op grote schaal voor. Het is belangrijk om dat te benoemen", aldus de vijftigjarige schrijfster van onder andere de boeken over Sarah Linton.

Slaughter gaat de moeilijke onderwerpen niet uit de weg. In haar nieuwste boek schrijft ze daarom ook over de pandemie en over iemand met een zware heroïneverslaving. Veel schrijft ze vanuit haar eigen ervaringen: haar zus is ook verslaafd.

"Hoe zwaar dat is, wil ik beschrijven. Juist om een vrouw als zij, die vaak als crimineel of uitschot wordt gezien, een menselijk gezicht te geven", aldus de Amerikaanse.

Het beschrijven van de pandemie in een roman vond Slaughter eveneens essentieel. "Heel Atlanta rook naar tequila. Want alle distilleerderijen gingen ineens desinfecterende handgel maken en op de markt brengen. Het zijn details die je ook in mijn boek terugvindt. Met opzet, want hoewel deze thriller niet over COVID-19 gaat, wilde ik de hoofdstukken die in het heden spelen wel over ons vreemde dagelijks leven in de pandemie beschrijven. Natuurlijk zullen er straks tal van geschiedenisboeken over verschijnen, maar ik vind het belangrijk dat deze bizarre tijd ook zijn weerslag heeft in romans."