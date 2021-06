Uitgeverij Meulenhoff publiceert in november Rust en Vreugd, de nieuwe roman van Hendrik Groen (een pseudoniem). Beschreef hij in zijn beroemde en voor toneel en tv bewerkte dagboeken het leven in een verzorgingshuis, nu stort hij zich op het verschijnsel volkstuin.

Groen beschreef het verzorgingshuis in de dagboeken Pogingen iets van het leven te maken (2014), Zolang er leven is (2016) en Opgewekt naar de eindstreep (2020).

De vertaalrechten daarvan zijn verkocht aan 36 landen en de eerste twee delen werden allebei bekroond met de NS Publieksprijs. Groens boeken gingen met honderdduizenden over de toonbank in Nederland en Vlaanderen.

In de nieuwe roman Rust en Vreugd vindt Emma Quaadvliegh na het overlijden van haar man een vergeten inschrijving terug voor een tuinhuisje op het complex Rust en Vreugd. Ze komt inmiddels in aanmerking voor een tuinhuisje en slaat toe.

"Al snel blijkt dat het er tussen de tuinders in het prachtige groene paradijs niet altijd even vredelievend aan toe gaat", licht Meulenhoff alvast een tipje van de sluier op.