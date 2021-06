Tijdens het Poetry International Festival in Rotterdam is de C. Buddingh'-prijs 2021 toegekend aan de Nederlandse dichter Wout Waanders. Hij kreeg de prijs voor zijn poëziedebuut Parkplan.

Volgens de jury is "Parkplan een zeer consistente bundel die handelt over de worsteling die het bestaan is, en hoe we daar met onze dagelijkse kleine onderhandelingen toch een kloppend geheel van proberen te maken".

Waanders' werk is verrassend, vindt de jury: "Per gedicht weet je niet wat je kan verwachten: of het start absurd en dan gaat het over iets wezenlijks zoals ziek zijn en verdwijnen, of het begint heel serieus over hoe een relatie in het slop raakt en wordt uiteindelijk weer licht."

Andere kanshebbers waren de dichters Schiavone, René Smeets en Dorien de Wit.

Het was de 34e uitreiking van de C. Buddingh'-prijs. Er werden 25 poëziedebuten ingezonden. Vorig jaar ging de prijs naar de Vlaamse dichter Jens Meijen.