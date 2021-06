Auteur Lucinda Riley, bekend van De Zeven Zussen-reeks, is vrijdag op 55-jarige leeftijd overleden. Dat heeft Xander Uitgevers, die haar boeken in Nederland uitbrengt, vrijdag bekendgemaakt. De Ierse schrijfster leed al enkele jaren aan kanker.

"Het spijt ons enorm jullie te moeten vertellen dat Lucinda vanochtend in alle rust is overleden, omringd door haar familie die zo belangrijk voor haar was", laat haar familie in een verklaring weten.

"We realiseren ons dat dit een enorme schok zal zijn voor velen, omdat de meeste mensen niet wisten dat Lucinda al vier jaar aan kanker leed. Lucinda liet een onuitwisbare indruk achter op iedereen die ze ontmoette en iedereen die zich verloor in haar verhalen. Ze straalde altijd liefde en vriendelijkheid uit, in alles wat ze deed. Ze zal ons voor altijd blijven inspireren."

Riley werd vooral bekend dankzij haar veelgelezen reeks De Zeven Zussen. De reeks gaat over zussen die na de plotselinge dood van hun vader samenkomen in hun ouderlijk huis, een prachtig landhuis aan het Meer van Genève. Na zijn dood hebben ze allemaal een mysterieuze brief gekregen over hun afkomst.

Het zevende deel, De Zevende Zus, verscheen eerder dit jaar en stond weken achtereen op de eerste plek van De Bestseller 60. Het was de bedoeling dat het achtste en laatste deel in 2022 zou uitkomen.

De in Ierland geboren Riley schreef haar eerste boek op 24-jarige leeftijd. Haar werk wordt sindsdien in 34 landen uitgegeven. Er zijn al meer dan 25 miljoen exemplaren van haar boeken verkocht. In Nederland is Riley zeer populair en zijn meer dan drie miljoen exemplaren van haar boeken over de toonbank gegaan.

Sander Knol, de Nederlandse uitgever en een goede vriend van Riley, noemt haar "een buitengewone vrouw met een indrukwekkende levenskracht en niet-aflatende toewijding aan het schrijven en haar boeken".