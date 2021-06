Acteur en regisseur Eric Schneider publiceert op zijn 86e zijn eerste poëziebundel.

De bundel verschijnt deze maand onder de titel Waar weg weg is en stilte stiller nog, meldt uitgeverij In de Knipscheer. De omslagillustratie en de pentekeningen in het binnenwerk heeft de auteur zelf gemaakt.

De in Batavia (nu Jakarta) geboren Schneider schreef eerder een aantal toneelstukken, hoorspelen en onder meer twee novelles die in 2013 verschenen onder de titel Een tropische herinnering.

In de dichtbundel staan openhartige gedichten en intieme portretten, aldus de uitgeverij. Daarmee geeft Schneider "vorm aan een trauma dat hij met vele andere individuen van zijn generatie en hun families deelt", aldus In de Knipscheer, verwijzend naar de Japanse bezetting van het toenmalige Nederlands-Indië.

Schneider, de vader van acteur Beau Schneider, stopte enkele jaren geleden met toneel. In 57 jaar speelde hij zo'n 150 rollen, van een met toneelprijs Louis d'Or bekroonde Hamlet tot een bejubelde Bernhard in tv-hit Bernhard, schavuit van Oranje.

Grote bekendheid bij een breed publiek verwierf hij in het tv-seizoen 1969-1970 als Paul van Lowe in een succesvolle NCRV-serie gebaseerd op De boeken der kleine zielen van Louis Couperus.