De culturele sector reageert verheugd op het nieuws dat vanaf 30 juni bij evenementen 100 procent van de capaciteit mag worden benut. Demissionair staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) maakte eerder op vrijdag bekend dat dit mogelijk is als organisatoren gebruikmaken van toegangstesten.

Het gaat om evenementen waarvoor een toegangsbewijs nodig is. Bezoekers moeten zich vooraf laten testen op het coronavirus of een vaccinatiebewijs kunnen tonen. Ze hoeven tijdens het evenement onderling geen 1,5 meter afstand te houden.

"We zijn blij dat het einde van deze reis in zicht is", laat directeur Berend Schans van Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals weten aan NU.nl. Hij benadrukt dat de evenementen van Fieldlab hier een grote rol in gespeeld hebben. "Hieruit blijkt dat wij dit soort dingen als sector logistiek goed kunnen organiseren."

De evenementenagenda is niet zo vol als normaal. "Er is een aantal evenementen al verschoven naar volgend jaar. We hebben beslissingen moeten nemen op basis van de informatie die we op dat moment hadden. Het is allemaal maatwerk." Toch zijn er genoeg evenementen die wél doorgaan. "Zoals Lowlands, Down The Rabbit Hole en North Sea Jazz Festival."

Vooral voor de organisatoren is dat volgens Schans heel fijn. "Maar ook voor de bezoekers. Daar doen we het uiteindelijk allemaal voor. Het is goed dat dit gebeurt."

'We denken dat Lowlands op een goede manier kan plaatsvinden'

Ook de organisatie van Lowlands reageert verheugd op het nieuws. "We zijn er heel erg blij mee", vertelt festivaldirecteur Eric van Eerdenburg. "Zeker omdat er vanaf eind juli nog meer mogelijk is en Lowlands in augustus plaatsvindt."

Vanaf maart was de organisatie al bezig met een garantieregeling. "Voor het geval we door covid toch moesten annuleren. Dan blijft dat alarmbelletje wel rinkelen, dat je denkt: overheid, vertel ons nu eens wat we moesten doen."

"Nu er meer duidelijkheid is, maakt dat hun leven een stuk makkelijker. Anders moet je rekening houden met tien verschillende scenario's. We kunnen ervan uitgaan, tenzij er hele gekke dingen gebeuren, dat Lowlands op een goede manier kan plaatsvinden", aldus Van Eerdenburg.

'Dit geeft meer mensen de kans eerder bij evenementen te zijn'

Marcel Elbertse, voorzitter van Fieldlab Evenementen, is trots dat de onderzoeksresultaten hebben bijgedragen aan de versoepeling. "Het is mooi om te zien dat de door ons ontwikkelde maatregelenmatrix aan de basis staat van de aangepaste routekaart", aldus Elbertse. "Dat is een grote erkenning voor het onderzoek onder leiding van hoofdonderzoeker Andreas Voss en het vele werk dat door het programmateam is verricht. Het is nu aan de evenementensector om hiermee aan de slag te gaan."

Volgens Voss is in de afgelopen maanden gezocht naar alternatieven voor de anderhalvemetermaatregel. "Die hebben we, met de verschillende wetenschappelijke partners, gevonden en samengevat in de matrix. Ik ben erg blij dat ons onderzoek en de adviezen hebben kunnen bijdragen aan dit besluit. Dit geeft meer mensen de kans weer eerder bij evenementen aanwezig te zijn. Dit geeft de maatschappij weer perspectief."

'Een mooie opsteker richting de zomer'

De Alliantie van Evenementenbouwers is blij dat evenementen straks weer zonder beperkingen zijn toegestaan. Volgens woordvoerder Jolanda Jansen, directeur van Rotterdam Ahoy, snakt heel Nederland ernaar. "Daarom zijn wij blij met dit kabinetsbesluit, waardoor er weer veel mogelijk wordt conform ons Nationaal Evenementenplan", zegt Jansen. "De sector staat te popelen om de zomer onvergetelijk te maken. Daarmee kunnen we hopelijk een grote punt zetten achter deze periode."

Eventplatform, dat ook betrokken was bij het opstellen van het plan, zegt blij te zijn dat er nu duidelijkheid voor de markt is. "We kunnen nu weer voorbereiden en organiseren en helder communiceren wat er mogelijk is. Dat is niet alleen voor de organisatoren, maar ook voor de deelnemers en bezoekers van de zakelijke congressen en beurzen een mooie opsteker richting de zomer. Die kunnen we als zakelijke evenementenbranche met een gerust hart ingaan om vervolgens vanaf eind augustus, september weer helemaal open te gaan."