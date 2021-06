De Britse zangeres Lily Allen maakt komende zomer haar toneeldebuut met de West End-productie 2:22 - A Ghost Story, meldt The Guardian.

De bovennatuurlijke thriller gaat over vier vrienden die een etentje hebben in een huis waar het spookt.

"Ik heb zo'n zin om aan de slag te gaan", zegt Allen in een reactie. "Optreden voor een livepubliek vond ik altijd al het spannendste deel van mijn carrière: je verbonden voelen met een groep mensen en de spontaniteit van wat er die avond gebeurt."

De stap naar het toneel voelt voor de artiest daarom als een logische. "Ik mag aan de slag met volwassen materiaal, een vrouw spelen met een sterke mening en het publiek van West End laten zien hoeveel ik ervan houd om live op te treden voor een publiek."

Acteren is niet helemaal nieuw voor de zangeres. Ze heeft al een paar kleine rollen gespeeld. Zo was ze in 2019 te zien in de film How to Build a Girl.