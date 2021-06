Dragan Bakema krijgt de hoofdrol in Taste, een nieuw theaterstuk waaraan onder meer ook illusionist Victor Mids meewerkt. De acteur heeft tevens de enige rol te pakken in de voorstelling, die draait om een sterrenchef die zijn smaak kwijtraakt.

Bakema, die eerder grote rollen speelde in producties als Lazarus en Soldaat van Oranje, gaat voor zijn rol in de leer bij sterrenchef Jacob Jan Boerma.

"Deze theatersensatie is een liefdesbrief aan de zintuigen", zegt Bakema. "Toen regisseur Mafaalani, waarmee ik samenwerkte in de voorstelling Borgen, mij belde of ik het stuk wilde lezen wist ik het al. Ik hoorde het in haar stem. Ik dacht direct: dit gaat bijzonder worden."

Het verhaal wordt verteld "in een symbiose van smaak, audiovisuele impressies en onbegrijpelijke neurologica waarbij het publiek van de stoel gelicht wordt en zweeft tussen gevoel en ratio", aldus de producent. Hiervoor wordt theater het Amsterdome herbouwd.

Ola Mafaalani (Borgen, Romeo en Julia) neemt de regie op zich en Michiel Stroink (schrijver van de roman Of ik gek ben) gaat het script schrijven. Ook componist Joep Beving en Mindf*ck-bedenkers Mids en Oscar Verpoort maken deel uit van het team dat Taste maakt.

De herbouw van het theater start in juli en op 9 oktober 2021 staat de première gepland.