De Gouden Koets krijgt de komende acht maanden onderdak in het Amsterdam Museum. Het net gerestaureerde koninklijke rijtuig is om kwart voor drie afgelopen nacht 'geland' op de binnenplaats van het museum.

De koets werd met een kraan vanaf de Nieuwezijds Voorburgwal over het museumdak getakeld en naast het speciaal gebouwde paviljoen geparkeerd. De koets, het geschenk van de hoofdstad aan koningin Wilhelmina ter gelegenheid van haar inhuldiging in 1898, wordt daar tot eind februari tentoongesteld.

De hele operatie, die vooraf was stilgehouden, duurde ruim twee uur. Een aantal buurtbewoners bouwde bij het toekijken bij de operatie een met veel wijn en bier gelardeerd feestje. De 2.800 kilo wegende Gouden Koets was woensdagmiddag al door een vervoersbedrijf in een grote houten kist van de Koninklijke Stallen in Den Haag naar Amsterdam gebracht.

Met het takelen moest worden gewacht tot het gemeentelijke vervoersbedrijf de stroom van de bovenleiding van de tramlijn haalde. Daarna was het werk na het opbouwen van de kraan redelijk snel klaar.

Stalmeester Bert Wassenaar en museumdirecteur Judikje Kiers waren vooraf gezond gespannen, maar konden tevreden toekijken hoe het historische rijtuig uit de kist werd gehaald en in het paviljoen werd gezet.

56 Hijskraan takelt Gouden Koets naar binnenplaats Amsterdam Museum

Restauratie uit eigen zak

De zes jaar durende restauratie van de koets kostte ongeveer 1,2 miljoen euro en is uit de eigen begroting van koning Willem-Alexander betaald. Zo zijn de wielen vervangen, zodat er veilig mee gereden kan worden op Prinsjesdag.

De koning heeft het resultaat al even mogen bekijken in de Koninklijke Stallen, voordat de koets naar Amsterdam werd verhuisd. Op 17 juni opent Willem-Alexander de expositie rond de Gouden Koets in het Amsterdam Museum en een dag later mag ook het publiek de koets bekijken.

Of de koets met het zijpaneel dat verwijst naar de Nederlandse koloniale tijd daarna weer wordt gebruikt, is mede onderwerp van de tentoonstelling. Koning Willem-Alexander is zich bewust van de discussie die daaromtrent al enkele jaren aan de gang is, zo vertelde hij vorig jaar, maar heeft naar eigen zeggen nog geen standpunt ingenomen. "Ik luister", aldus de koning.

De tentoonstelling zal acht maanden duren. Pas in 2022 wordt er op Prinsjesdag weer gereden met de vernieuwde koets.