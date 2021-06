Regisseur Theu Boermans en decorontwerper Bernhard Hammer, die eerder samenwerkten voor de musical Soldaat van Oranje, maken een nieuwe musical over vastgoedondernemer Maup Caransa (1916-2009, foto). De Koning van Amsterdam - van straatschoffie tot multimiljonair is vanaf september te zien in Theater Amsterdam.

De voorstelling van producent Bos Theaterproducties vertelt het verhaal over de man van Portugees-Joodse afkomst die zich opwerkt tot de vastgoedondernemer van Nederland en eigenaar wordt van bekende Amsterdamse locaties.

Ondertussen worstelt hij met zijn identiteit, draagt hij een oorlogsgeheim met zich mee en wordt hij ontvoerd. "De Koning van Amsterdam is een aangrijpend, ontroerend en humoristisch verhaal van een geboren vrijbuiter en overlever", zegt regisseur Theu Boermans.

Componist en Doe Maar-zanger Henny Vrienten schrijft de muziek voor de voorstelling. "Het verhaal van Maup Caransa raakt mij omdat onder de brutale vrolijkheid een gitzwart drama schuilt. Achter zijn publieke façade blijkt hij een écht mens te zijn", aldus Vrienten. Frans van Deursen schrijft de liedteksten en Leopold Witte en Geert Lageveen zijn verantwoordelijk voor het script.

De musical is vanaf september twaalf weken exclusief te zien in Theater Amsterdam. De kaartverkoop is woensdag gestart.