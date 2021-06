Jandino Asporaat gaat dit najaar de Nederlandse theaters in met een nieuwe solotour. De komiek zou de voorstelling Opgefokt! in eerste instantie afgelopen seizoen spelen, maar half oktober moesten de podia dicht vanwege de lockdown door het coronavirus.

Eerder moest Asporaat al zijn tournee met de voorstelling Judeska Airlines, opgebouwd rond zijn bekendste typetje, afgelasten vanwege de coronacrisis. Hij was vier jaar geleden voor het laatst met een grote soloreeks in het theater te zien.

In Opgefokt! praat de komiek en presentator over vroeger. De voorstelling is inmiddels in meerdere steden in de voorverkoop gegaan, zoals Eindhoven, Lelystad, Gouda, Zaandam en Zutphen.

Ook in de bioscopen is Asporaat momenteel prominent aanwezig. Zijn film Judeska in da House is momenteel na De Slag om de Schelde de best bezochte titel in de heropende bioscopen. Ook de filmtheaters zijn zes maanden dicht geweest door de lockdown.