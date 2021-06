Elke week verschijnen er talloze nieuwe thrillers, maar Bernice Berkleef wist met haar tweede boek Bloedsteen de Gouden Strop te winnen, de prijs voor het beste spannende boek. Hoe kun je er in het drukke thrillerlandschap toch uitspringen?

"Een goede thriller heeft een bepaalde formule", legt Berkleef uit in gesprek met NU.nl. "Aan het eind van elk hoofdstuk moet iets spannends of schokkends gebeuren, anders wordt het te langdradig. De lezer moet gedwongen worden om verder te lezen."

Ook vliegt een schrijver van een thriller volgens Berkleef weleens uit de bocht. "Een te braaf boek wil niemand lezen, maar vaak merk je toch dat auteurs te weinig lef tonen. Je moet de lezer geboeid zien te houden."

Dat lukte de auteur zelf goed met Bloedsteen, haar tweede boek. Berkleef was samen met grote namen als Saskia Noort en René Appel genomineerd voor de Gouden Strop, maar leverde volgens de jury toch een interessanter boek af.

"De Gouden Strop is echt een kroon op mijn werk, met een boek dat gaat over een onderwerp dat me zo aan mijn hart ligt", vertelt de schrijver. "De Strop was altijd al een soort heilige graal voor me. Als kind wilde ik al schrijfster worden en waar andere kinderen voor de spiegel deden alsof ze een Oscar wonnen, oefende ik mijn speech voor de Gouden Strop of Gouden Griffel. Ik riep altijd dat het ooit zou gebeuren, en nu is het al zo."

'Vrouwen zijn vaker de heldinnen'

Bloedsteen gaat over een 39-jarige vrouw, genaamd Ella. Ze wordt op een avond van haar bed gelicht, omdat haar vader een verdachte schijnt te zijn van juwelensmokkel. Gedurende zijn hechtenis overlijdt hij en reist Ella af naar hun familiehuis op Java, om daar tot rust te komen. Daar blijkt dat er sprake is van een familiegeheim en als Ella dat ontrafelt, is het de vraag of ze nog veilig terug naar huis kan.

"Ik heb altijd al iets gehad met Indonesië en daarnaast is het koloniale verleden van Nederland in het land een onderbelicht deel van de geschiedenis", legt de auteur uit. "Ik wilde over die gruwelen schrijven, maar dat ook verwerken in een thriller."

Net als in haar eigen Bloedsteen merkt Berkleef dat vrouwelijke hoofdpersonages steeds vaker voorkomen in het thrillergenre. "Veel misdaadthrillers zijn door mannen geschreven en die kiezen toch vaak voor mannelijke hoofdpersonen die als helden alles oplossen en de vrouwen afschilderden als labiel. Nu zijn vrouwen vaker de heldinnen, een goede ontwikkeling. Ik denk dat schrijvers meer durven in vergelijking met eerst, misschien ook omdat ze ze op sociale media meer zichzelf laten zien."

Heeft de auteur nog goede tips voor andere aspirant-thrillerschrijvers? "Wacht niet op inspiratie, maar kijk om je heen en wat er buiten op straat gebeurt. Dat biedt vaak stof voor een goed verhaal. Begin je boek met een knallende opening, maak korte hoofdstukken en zorg dus dat elk hoofdstuk eindigt met iets schokkends. Dat kan 'm ook in kleine dingen zitten, zoals een onverwacht telefoontje."