Emilia Clarke, die in juli haar eerste stripboek M.O.M.: Mother of Madness uitbrengt, wil hiermee het taboe rond menstruatie verkleinen. De Game of Thrones-actrice heeft van het hoofdpersonage een vrouw gemaakt die superkrachten haalt uit haar menstruatieverschijnselen.

Clarke deed onderzoek naar auteurs van stripboeken en de hoofdpersonages die hierin voorkomen. Slechts een klein deel hiervan is vrouwelijk, concludeerde de actrice.

"Terwijl ongeveer de helft van de mensen die de boeken kopen, vrouw zijn", vertelt ze in gesprek met Variety. "Dat voelde niet oké voor mij, en daarom besloot ik een eigen boek te maken."

Haar stripboek M.O.M. draait om de alleenstaande moeder Maya, die superkrachten ervaart tijdens haar cyclus en de bijbehorende hormonale verschijnselen. "Het opgeblazen gevoel, de haargroei, de puistjes, alles", legt Clarke uit.

"We vinden het niet leuk om dit te hebben, als ik voor mezelf en andere bekenden mag spreken. Maar wat als je dat gevoel omdraait en je menstruatie ziet als een unieke superheldenkracht die tot stand komt in onze lichamen? Als Maya bang is, wordt ze onzichtbaar en als ze boos is, wordt ze heel sterk. En dankzij haar okselhaar kan ze net als Spider-Man tussen gebouwen heen en weer slingeren."

Clarke wil hiermee het taboe rond menstruatie kleiner proberen te maken. "In het begin schaamt Maya zich over haar krachten. En in het echte leven vinden vrouwen het gênant als hun tampon per ongeluk uit hun tas valt. Maar waarom eigenlijk?"

De actrice schreef het stripboek, dat vooralsnog drie delen zal krijgen, samen met Marguerite Bennett (Josie and the Pussycats). De tekeningen worden gemaakt door Leila Leiz.