Het kinderboek van Meghan Markle, de vrouw van de Britse prins Harry, is door Britse media wisselend ontvangen. De eerste recensies over The Bench zijn zowel positief als negatief.

The Times roemt de tekeningen van illustrator Christian Robinson, maar stelt dat een goed kinderboek schrijven moeilijker is dan het lijkt.

Het verhaal is meer een zelfhulphandleiding voor ouders dan dat het gebruikt kan worden om kleine kinderen te entertainen, vindt recensente Alex O'Connell. "Het mist de cruciale ingrediënten voor een succesvol boek voor deze leeftijdsgroep: een goed verhaal en een basisritme."

Ook The Telegraph is niet enthousiast en geeft The Bench slechts één van de vijf sterren. "Het eerste kinderboek van de hertogin is een en al saaie opvoedingswijsheid en bevat geen verhaal. Het is moeilijk voor te stellen dat een kind dit leuk vindt."

The Evening Standard is veel positiever. Emily Phillips prijst Markle voor haar liefdevolle schrijfstijl. Hoewel soms een beetje te sentimenteel, "roerde het haar moederhart tot tranen toe". "Ik kijk ernaar uit om te lezen wat Meghan in petto heeft voor Lili Diana", sluit ze haar recensie af.

Het eerste boek van de hertogin van Sussex gaat over de bijzondere relatie tussen een vader en zoon, gezien door de ogen van een moeder. The Bench is voortgevloeid uit een gedicht dat Meghan in 2019 als vaderdagcadeau aan Harry gaf, een maand na de geboorte van zoon Archie.