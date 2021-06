Spokenwordartiest Zaïre Krieger zal de poëzie van de Amerikaanse dichter Amanda Gorman vertalen. Dat maakt uitgeverij Meulenhoff dinsdag bekend.

Zowel de tweetalige uitgave van het gedicht The Hill We Climb, die op 7 september zal verschijnen, als de volledige poëziebundel zullen door Krieger in Nederlandse vertaling worden gepubliceerd.

"Meulenhoff, en eigenlijk iedereen in Nederland, heeft nog een berg te beklimmen als het gaat om diversiteit waarderen, plaats maken en het doorzien van onze blinde vlekken. Ik heb de keuze om Gormans poëzie te gaan vertalen niet gemaakt met de gedachte dat het allemaal perfect zal gaan, dat iedereen gelukkig is met deze route en dat alle onbewuste vooringenomenheid hiermee wordt opgelost", aldus de dichter.

"Wel heb ik vertrouwen in de samenwerking en mijn liefde voor spoken word, waardoor ik mijn hart en ziel zal leggen in deze klus. Dit is een van de eerste stappen op weg naar diversiteit in een literair landschap waarin woordkunst in al haar vormen, voor alle groepen, mag worden gevierd."

In eerste instantie zou Marieke Lucas Rijneveld het gedicht vertalen. Dat besluit leidde op sociale media tot veel kritiek van mensen die vinden dat het werk door een zwarte persoon zou moeten worden vertaald. De auteur besloot de vertaalopdracht daarom terug te geven.

Amanda Gorman werd begin dit jaar wereldwijd beroemd na de door haar voordracht bij de inauguratie van de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden. Ze was de jongste dichteres ooit die haar werk mocht laten horen tijdens de inauguratie van een Amerikaanse president. Miljoenen kijkers wereldwijd waren lovend over zowel het gedicht als de uitvoering van Gorman.