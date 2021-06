De Raad voor Cultuur ziet dat door de nieuwe testwet weer meer mensen kunnen genieten van de culturele sector, maar wil niet dat deze wet langer dan noodzakelijk van kracht blijft.

Dat schrijft de raad, het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het gebied van kunst, cultuur en media, in het rapport Sterker uit corona; een agenda voor herstel en transitie.

Demissionair minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) had de raad gevraagd om te kijken naar de kansen en knelpunten in de sector in het licht van de coronacrisis.

Wat is de testwet? De Tweede Kamer heeft ingestemd met de wet die het mogelijk maakt om sectoren eerder te openen met het gebruik van toegangstesten.

Per wanneer, voor hoelang en waarvoor je een testbewijs nodig hebt, is nog niet vastgelegd.

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) kan dit zolang de wet van kracht is per sector regelen.

De wet maakt het mogelijk theaters, bioscopen, musea, delen van de horeca en jeugd- en sportclubs eerder te openen dan epidemiologisch verantwoord zou zijn. Mensen kunnen dan toegang krijgen met een negatief testbewijs op zak.

Publiek sneller terug naar concertzalen en musea

De Raad voor Cultuur adviseert Van Engelshoven om samen met de sector te bekijken hoe grotere aantallen bezoekers sneller toegelaten kunnen worden. Volgens de raad is het nuttig om daarvoor te kijken naar de uitkomsten van de verschillende Fieldlab-evenementen die dit jaar hebben plaatsgevonden.

Volgens de raad is het op dit moment onduidelijk hoe snel en in welke mate publiek zal terugkeren naar culturele activiteiten. "Er zijn gerichte inspanningen nodig om het vaste publiek opnieuw te trekken en gelijktijdig nieuwe groepen aan te spreken."

De raad wil dat culturele instanties in de aankomende periode ook wat meer rust en ruimte krijgen om opnieuw op te starten. Om dat mogelijk te maken, zouden bijvoorbeeld afspraken over prestaties wat losser moeten worden.

Daarnaast zet de raad zich in voor een verlenging van de huidige cultuursubsidieperiode. Maandag werd al bekend dat Van Engelshoven de cultuursector ook in het derde kwartaal van coronasteun wil voorzien. Ze schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het kabinet het steunpakket verlengt en hier in totaal ruim 147 miljoen euro voor uittrekt.