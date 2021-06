Het boek Op klompen door de dessa, waarin Hylke Speerstra het verhaal vertelt van Nederlandse soldaten in Nederlands-Indië, komt in het najaar in de theaters. De bezoekers kunnen zelf door het decor lopen en begeven zich in een speciaal gebouwde boerderij.

Hierbij zijn replica's van foto's, dagboeken en brieven te bekijken en aan te raken, die zijn samengesteld door collectieonderzoekers. Deze vorm van immersief theater, waarbij de bezoekers een actieve rol spelen in de voorstelling, wordt gebruikt om het door Speerstra geschreven verhaal te vertellen.

Het verhaal van de show draait om een van de 200.000 Nederlandse militairen die in Nederlands-Indië werd ingezet om het gezag over de voormalige kolonie te herstellen. Het is gebaseerd op het gelijknamige boek uit 2018 van Speerstra, die hiervoor meerdere voormalige soldaten sprak.

"De jongens van toen zijn oude mannen geworden, maar ze zijn helder genoeg om de waarheid te vertellen" zegt Speerstra. "En die waarheid is hard, niet zelden verbijsterend en vaak ontroerend."

Het Netwerk Oorlogsbronnen heeft meegewerkt aan Op klompen door de dessa en heeft oorspronkelijk bronnenmateriaal en getuigenissen uit archieven aangeleverd.

De voorstelling speelt van september tot en met december 2021 op locaties in Vlissingen, Leeuwarden en Den Haag.