De Nederlandse uitgave van de biografie over Meghan Markle van de beroemde royaltyjournalist Andrew Morton komt in november van dit jaar uit bij uitgeverij Pepper Books. Meghan, een biografie is een geüpdatete vertaling van de veelgeprezen biografie, die verscheen aan de vooravond van het huwelijk van prins Harry en Markle in 2018.

In de biografie reflecteert Morton op de impact die Markle aan het begin van haar huwelijk op de vaste tradities van het Britse hof had. Aan de hand van exclusieve interviews met mensen uit haar directe omgeving beschrijft hij haar levensverhaal vanaf haar moeilijke jeugd tot haar leven als hertogin van Sussex.

Morton publiceerde in 1992 ook de omstreden biografie van prinses Diana. Zijn boek Diana: Her True Story baarde veel opzien, nadat bleek dat de prinses in het geheim had meegewerkt aan het boek.

Via een gezamenlijk contact kon Morton haar vragen stellen en de antwoorden in zijn boek verwerken. Diana was toen nog getrouwd met prins Charles, hoewel ze apart van elkaar leefden, en stond onder toezicht van de koninklijke familie.

Vorig jaar augustus verscheen Meghan & Harry: Op zoek naar vrijheid van Omid Scobie en Carolyn Durand. Hierin wordt verteld over de ontmoeting tussen de twee en hun leven dat hierop volgde.