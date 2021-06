Op Windsor Castle wordt komende zomer een speciale tentoonstelling gewijd aan de in april overleden prins Philip. Daarin staat zijn opmerkelijke leven en nalatenschap centraal, meldt Royal Collection Trust, dat het beheer van het kasteel namens koningin Elizabeth uitvoert.

De expositie is te zien vanaf 24 juni en brengt een eerbetoon aan de belangrijkste gebeurtenissen in zijn leven. Ook komen onder meer Philips carrière bij de marine en zijn interesse in sport, wetenschap, kunst en natuurbehoud voorbij.

Een belangrijk onderdeel van Prince Philip: A Celebration is de rol die hij vervulde bij de kroning van zijn vrouw, koningin Elizabeth, in 1953. Bezoekers kunnen bijvoorbeeld het gewaad en de kroon bekijken die de hertog van Edinburgh op die dag droeg.

Vanaf 23 juli is er in het Palace of Holyroodhouse, Elizabeths residentie in het Schotse Edinburgh, ook een expositie over prins Philip. Daar worden onder meer een paar items van zijn huwelijk in 1947 getoond, waaronder de uitnodiging, de volgorde van de dienst en het menu van het bruiloftsontbijt.

Prins Philip overleed op 9 april op 99-jarige leeftijd. Hij zou deze maand zijn honderdste verjaardag hebben gevierd.