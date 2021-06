Schrijver A.L. Snijders (83) is maandagochtend plotseling overleden, meldt zijn uitgever AFdH. De in Amsterdam geboren Snijders is een pseudoniem van Peter Cornelis Müller. Hij schreef honderden korte verhalen.

De auteur publiceerde vanaf de jaren tachtig columns in verschillende kranten en in 1992 debuteerde hij met de roman Ik leef aan de rand van de wereld.

Rond 2002 begon hij te werken aan het 'zkv'. De afkorting van het 'zeer korte verhaal' had hij zelf bedacht. "Als een roman een boom is, zou je een bundel zkv's een berg takjes kunnen noemen", zei hij er zelf eens over.

In 2006 kwam de eerste bundel met meer dan driehonderd zkv's uit, getiteld Belangrijk is dat ik niet aan lezers denk. Deze werd uitgegeven door AFdH, een uitgeverij die speciaal werd opgericht om het werk van Snijders te kunnen uitgeven. De uitgeverij publiceerde in totaal twaalf bundels zeer korte verhalen. Ook werkte Snijders voor de VPRO Gids en las hij verhalen voor op de radio.

Snijders, die ook werkzaam was als leraar Nederlands, won in 2010 de Constantijn Huygens-prijs. De jury stelde destijds dat de auteur zelfs de kortste tekst grote blijvendheid wist te verlenen. "Alle ballast is weg uit zijn teksten, die meestal niet langer zijn dan een pagina in druk en heel vaak aanmerkelijk korter", luidde het jurycommentaar.