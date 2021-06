Thalia Verkade en Marco te Brömmelstroet hebben de Brusseprijs 2021 gewonnen. Hun boek Het recht van de snelste. Hoe ons verkeer steeds asocialer werd (De Correspondent) is verkozen tot beste journalistieke boek van het jaar, zo werd bekendgemaakt in de uitzending van het radioprogramma Met het Oog op Morgen.

Hun boek, waarin het duo schrijft over het verkeer dat de publieke ruimte heeft ingenomen, wordt door de jury "een dwingende nadenker" genoemd.

"Het thema mobiliteit stond bij ons niet heel duidelijk op het netvlies. Maar dat veranderde snel door dit boek, waarin Verkade de verteller is van het verhaal van haar en Te Brömmelstroet. Verkade trekt op basis van haar eigen vragen de lezer slim mee het onderwerp in."

"Je komt terecht in een bijna parallelle wereld van techniek, instituten, handboeken, reglementen en juridische, bestuurlijke, sociale en psychologische mechanismen waar je geen weet van hebt als het je vak niet is, maar die grote betekenis heeft voor ieders dagelijks leven en leefomgeving", aldus de jury.

"De bevindingen worden regelmatig onderbouwd met wetenschappelijke en statistische gegevens (verzorgd door Te Brömmelstroet) die toegankelijk worden gepresenteerd."

'Alle vijf de boeken zijn juwelen'

De andere kanshebbers waren Harm Ede Botje en Mischa Cohen met Mijn meningen zijn feiten. De wording van Thierry Baudet (Atlas Contact), Matthias M.R. Declercq met De ontdekking van Urk (Podium/Manteau), Doortje Smithuijsen met Gouden bergen. Portret van een digitale generatie (De Bezige Bij) en Philippus Zandstra en Wietse Pottjewijd met XTC. Een biografie (Querido Fosfor).

"Alle vijf de boeken stemmen tot nadenken, maar het boek dat we bekronen stemt tot omdenken", concludeert de jury, die bestaat uit onder anderen voorzitter Gerri Eickhof. "Alle vijf de boeken zijn juwelen, maar het boek dat we bekronen kan ook een instrument zijn waarmee je aan de slag gaat. Op de overige vier boeken zal in de toekomst vaak worden teruggegrepen, maar het boek dat we bekronen grijpt vooruit."

Het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten reikt de Brusseprijs sinds 2006 uit aan de auteur(s) van het beste Nederlandstalige journalistieke boek. De winnaar krijgt een geldbedrag van 10.000 euro.

De prijs is vernoemd naar de journalist Rie Brusse (1873-1941), die tientallen jaren dagelijks reportages en feuilletons schreef voor onder andere de Nieuwe Rotterdamsche Courant. Veel van zijn reportages werden gebundeld uitgegeven.