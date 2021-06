Jim Bakkum gaat komend najaar het theater in met nummers uit het repertoire van Frank Sinatra.

Sergio Vyent, bekend als gastheer van het BNNVARA-programma First Dates, vertelt daarbij verhalen uit het leven van de Amerikaanse crooner. De twee worden begeleid door een bigband.

"Persoonlijk is dit weer een droom die ik mag afvinken", schrijft de 33-jarige Bakkum op Instagram. "Ik heb vaker met bigband gezongen, maar een tour... Wow, dit gaat magisch en fantastisch worden. Ik kan niet wachten om jullie weer in het theater te zien."

De tournee Sinatra - Under his skin begint op 3 november in Roosendaal en eindigt op 30 december in Heerlen.