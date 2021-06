Henny Huisman baalt ervan dat veel media zijn biografie Henny, die vrijdag verschijnt, omschrijven als een 'schandaalboek'. In het boek wordt een kort hoofdstuk gewijd aan zijn band met Marco Borsato, maar de presentator vindt het jammer dat hierdoor de focus op een onbelangrijk gedeelte wordt gelegd.

"De Telegraaf sprak van een schandaalboek", vertelt Huisman in gesprek met NU.nl. "Ik zou er tien namen in bekendmaken met wie Marco Borsato is vreemdgegaan, maar dat klopt niet."

De presentator vertelt alleen wat over zijn band met de zanger. "Als mij wordt gevraagd met welke van de voormalig (en inmiddels bekende) Soundmixshow-kandidaten ik het beste omga, dan antwoord ik daar eerlijk op. Met Gerard Joling is mijn band het best, met Marco het minst. Dat neemt niet weg dat het een fantastische zanger is. Het is alleen jammer dat die verhalen van de media de aandacht van het boek afleiden. Want er zijn nog 395 pagina's die niet over Marco Borsato gaan."

Schrijver Kevin Kraan volgde Huisman anderhalf jaar lang, groef in het archief en ging in gesprek met de presentator en met vrienden, bekenden en collega's van hem. Dat resulteert in 118 korte hoofdstukken, waarin het leven van Huisman in de vorm van anekdotische vertellingen staat opgeschreven.

CV Henny Huisman in het kort Jaren zeventig: oprichting van band Lucifer, waar hij als drummer in speelde.

Ook begint Huisman als dj te werken in discotheken, waar hij mensen bekende artiesten laat imiteren.

1982: Huisman wordt ontdekt door Joop van den Ende en mag op de KRO zijn eigen programma presenteren.

Een jaar later volgt de Playbackshow (later Soundmixshow), gevolgd door andere populaire programma's als de Mini Playbackshow en de Surpriseshow.

'Leefde in soort roes'

Huisman heeft zelf nooit een dagboek of een ander soort verslag bijgehouden en werd soms best verrast door wat Kraan opzocht." Ik was bijvoorbeeld totaal vergeten dat John Denver ooit in mijn programma te gast was geweest. Ik leefde in een soort roes, ging van de ene klus naar de ander. Ik heb hele gekke dingen meegemaakt, ontzettend veel bijzondere mensen ontmoet. Wat je vooral leert uit mijn biografie is dat iedere boerenlul zo ver kan komen, als je maar doorzet. Zo zit ik in elkaar."

De presentator denkt dat veel mensen na het lezen van zijn boek leren dat hij veel doorzettingsvermogen heeft. "Ik pak alles altijd met veel energie aan. Het komt nooit aanwaaien. Als je echt iets wil, dan moet je er alles voor over hebben."

Dat heeft ook z'n tol geëist. "Ik was altijd weg, ik heb mijn kinderen nooit groot zien worden. Maar als mij wordt gevraagd: zou je het anders willen doen, dan is mijn antwoord: nee", vertelt de presentator.

Henny Huisman met een Soundmixshow-kandidaat die in de huid kruipt van John Denver. De presentator had ooit ook de 'echte' Denver te gast. Henny Huisman met een Soundmixshow-kandidaat die in de huid kruipt van John Denver. De presentator had ooit ook de 'echte' Denver te gast. Foto: ANP

'Als kind zei ik: ik word later beroemd'

"Ik heb interessante mensen ontmoet en bizarre dingen meegemaakt. In 1988 lag het telefoonnetwerk door mijn programma plat en konden er geen vliegtuigen meer landen (nadat Huisman de kijkers opriep om telefonisch te stemmen voor hun favoriete Soundmixshow-finalist, red). Het leidde zelfs tot Kamervragen. Maar als ik straks aan de hemelpoort sta en ik vertel dit verhaal aan Petrus, dan krijg ik te horen: 'leuk, maar hoe was je als mens?' Daar gaat het uiteindelijk om."

Waar Huisman het trotst op is? "Misschien wel dat ik gelijk heb gekregen. Als kind zei ik: later word ik beroemd, en dat is ook gebeurd. Niet alleen dankzij doorzettingsvermogen, er komt ook talent en geluk bij kijken. Maar ik heb het wel voor elkaar gekregen."