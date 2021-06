Theaters en podia mogen vanaf zaterdag 5 juni weer open. Maar opent elke locatie ook daadwerkelijk weer de deuren? Wat staat er op het programma? En werken ze met toegangstesten? NU.nl vraagt de grootste podia en theaters wat hun plannen zijn voor de heropening.

Het Concertgebouw

Het Concertgebouw in Amsterdam heropent op 11 juni met twee concerten. Grammy-winnares Joyce DiDonato geeft op 11 juni in de Grote Zaal het eerste concert. Het Amsterdamse Van Baerle Trio treedt op 16 juni op. Daarnaast presenteren onder meer het Concertgebouworkest en jongerenvereniging Entrée ook concerten in de maand juni.

"Het was snel schakelen na de aankondigingen, maar we zijn ontzettend blij dat we weer openbare concerten mogen organiseren", aldus directeur Simon Reinink. Voor de twee eerste concerten kiezen ze ervoor om het aantal bezoekers te beperken tot het maximale aantal (250 personen ten opzichte van 1.974 plaatsen) dat zonder toegangstest mag worden toegelaten.

Carré

Carré opent op 5 juni met balletdanseres Igone de Jongh. 250 bezoekers zijn welkom. Voor hetzelfde aantal bezoekers heeft het theater ook operavoorstelling The Mad King op 13 juni gepland staan.

Daarnaast opent Carré vanaf 17 juni vier dagen lang de deuren voor "een unieke samenwerking" met Amsterdams kunstenaarsduo DRIFT. "Het theater zal het decor zijn voor een bijzondere ontdekkingstocht, waar bezoekers in kleine groepen diverse kunstwerken en work in progress van de kunstenaars kunnen beleven."

Doornroosje

Doornroosje start vrijdag 11 juni met Schuum, een platform dat lokale artiesten een podium biedt. De eerste show zal verzorgd worden door Nobuka en Oshunmare. Medio juli gaat het Valkhof Festival van start.

Of het poppodium in Nijmegen ook gaat gebruikmaken van toegangstesten? "Als het te betalen is en we kunnen weer open op volle capaciteit, dan zullen we dat zeker doen. Maar daarvoor hebben we nog meer informatie over de testen nodig", aldus adjunct-directeur Joris Holter.

Holter laat weten dat de organisatie uitkijkt naar verdere versoepelingen. "We kunnen niet wachten om de eerste persoon die helemaal losgaat te verwelkomen."

Paradiso

Paradiso heeft geen openingsfeest. "Daarvoor zijn de omstandigheden nog te beperkt. Wel organiseren we vanaf 5 juni weer concerten met bezoekers, zoals die van Lavinia Meijer op 17 juni, De Ambassade op 19 juni en Joshua J op 20 juni", aldus een woordvoerder. Vanaf juli bekijkt het poppodium wat er precies mogelijk is op het gebied van clubavonden. "Als de maatregelen verder worden versoepeld, gaan we veel clubnachten programmeren."

Doordat ze het hele jaar druk zijn geweest met het verplaatsen van shows, zitten ze tot en met het voorjaar van 2022 al nagenoeg vol. "Vrijwel iedere dag zijn er meerdere concerten op verschillende locaties."

Voor concerten houdt het podium zich aan het aantal mensen dat naar binnen mag. "Voor clubnachten vanaf 1 juli gaan we wel met toegangstesten werken en hopen we minimaal 750 bezoekers per clubavond te mogen ontvangen."

De Melkweg

De Melkweg is vanaf woensdag 9 juni weer open, met onder andere een nieuwe expositie, verschillende films en ook al een aantal shows.

Onder andere de tentoonstelling The Art of Escapism is vanaf die datum te zien. Het eerste fysieke concert vindt plaats op zaterdag 12 juni, met Amsterdamse singer-songwriter Sofie Winterson op het podium.

Het poppodium in de hoofdstad hanteert de maximale capaciteit en werkt "vooralsnog" niet met toegangstesten.

Luxor

Luxor heeft ervoor gekozen nog even wachten met de heropening. Het theater in Rotterdam zal pas in september opengaan. "Eigenlijk met name omdat het financieel en organisatorisch nu zo'n ontzettende klus zou zijn. Er komt ook een zomerstop aan, dus dan moeten we weer dicht. We zijn ons nu aan het klaarmaken voor september. Zodat we dan, hopelijk, weer volle bak kunnen draaien."

Het afgelopen jaar was, net zoals voor vele andere culturele instellingen, niet makkelijk. "We hebben 70 procent van ons personeel moeten laten gaan. Het was een vreselijk jaar. We nemen nu de tijd om goed op te starten en ons personeelsbestand op orde te krijgen."

Die keuze was niet makkelijk. "Het is wel een afweging, want iedereen wil nu graag open, wij ook. Maar je moet ook kijken naar de gezondheid van je personeel en je organisatie."

Ziggo Dome

Ook de agenda van Ziggo Dome is tot 1 september nog leeg. "We zijn er een paar maanden geleden noodgedwongen van uitgegaan dat het pas weer na de zomer mag. Ook veel internationale tours zijn uitgesteld tot het najaar of 2022", aldus directeur Danny Damman.

In de maand juni mogen er evenementen georganiseerd worden voor drieduizend man, mits je gebruikmaakt van testen. "Het is te kort dag om dat nog te organiseren." Ook is de Ziggo Dome niet gemaakt voor zo'n kleine capaciteit, legt Damman uit.

In juli en augustus is de concertzaal normaal gesproken sowieso zes weken dicht vanwege het festivalseizoen. "We staan open voor aanvragen, maar gaan niet actief op zoek. Het ziet ernaar uit dat het een hele rustige periode gaat worden. Je voelt namelijk ook nog veel onzekerheid bij organisatoren, omdat het nog niet duidelijk is wat er vanaf juli mogelijk is."

Wel is het optimisme teruggekeerd bij de organisatie. "Maar de angst van 'zal het dan echt?' leeft nog wel." De directeur hoopt in september zonder beperkingen open te kunnen. "Dat zijn we dolgelukkig."