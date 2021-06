De Franse auteur David Diop heeft de International Booker Prize gewonnen met At Night All Blood is Black, dat uit het Frans is vertaald door Anna Moschovakis.

Diop en Moschovakis delen de prijs van 50.000 pond (57.000 euro), waarmee de auteur en de vertaler een gelijke beloning krijgen. De oorspronkelijke titel van het boek is Frère d'âme en won in 2018 de Franse literaire prijs Prix Goncourt des Lycéens.

At Night All Blood is Black is de tweede roman van Diop en gaat over twee Senegalese broers die tijdens de Eerste Wereldoorlog vechten voor de Franse overwinning. Diop groeide op in Senegal.

De auteur versloeg woensdag vijf andere auteurs. Eerder stond de Nederlander Jaap Robben met de vertaling van zijn boek Zomervacht op de longlist voor de prijs. Vorig jaar ging de prestigieuze prijs naar de Nederlandse auteur Marieke Lucas Rijneveld.

De International Booker Prize gaat jaarlijks naar een vertaalde roman die in het Verenigd Koninkrijk en Ierland is verschenen.