Na bijna een half jaar dicht te zijn geweest, mogen de musea zaterdag hun deuren weer openen. Wat is er allemaal te zien? NU.nl zet een aantal tentoonstellingen van bekende musea op een rij.

Hermitage: LEGO-bouwwerken

Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, heropent de Hermitage in Amsterdam zaterdag. Dat doet ze met een paar winnaars van de bouwwedstrijd met LEGO en ook hun winnende bouwwerken zijn te zien in nieuwe expositie. Daarnaast kunnen bezoekers ook Romanovs in de ban van de ridders en Groepsportretten van de 17e eeuw met de interventie van Natasja Kensmil bekijken.

NEMO: Achtergelaten datasporen

Op 5 juni opent niet alleen museum NEMO zelf, maar ook De Studio, de nieuwe locatie van het wetenschapsmuseum. Op het nabijgelegen Marineterrein is Bits of You te zien, een tentoonstelling bedoeld voor volwassenen waarin wordt getoond hoe de datasporen die we dagelijks achterlaten, onze levens beïnvloeden.

Rijksmuseum: Slavernij

De nieuwe tentoonstelling Slavernij werd op 18 mei geopend door koning Willem-Alexander. Daarna was de tentoonstelling online te bekijken, maar 'in het echt' maken de stukken veel meer indruk en ze op deze wijze bekijken kan vanaf 5 juni. In de expo staan verschillende persoonlijke verhalen centraal die een rode draad vormen.

Tot slaaf gemaakte mannen graven trenzen, ca. 1850 (anoniem). Tot slaaf gemaakte mannen graven trenzen, ca. 1850 (anoniem). Foto: Rijksmuseum

Groninger Museum: Kinderbiënnale

Voor het eerst wordt er in Nederland een kinderbiënnale georganiseerd, een tentoonstelling met kunst door en voor kinderen (foto). Niet alleen de kunst, maar ook alles daaromheen is gemaakt door kinderen. Ook de informatieteksten bij de werken en de marketing. De expo is tot 9 januari 2022 te zien.

Lakenhal: Songteksten

In de Lakenhal in Leiden zijn meerdere tentoonstellingen verlengd, zodat ze niet verloren gaan voor het publiek. Zoals Déjà Vu, een kleine fototentoonstelling waarbij vijftien werken zijn gekoppeld aan een songtekst, wat leidt tot onverwachte invalshoeken. Ook het werk van beeldend kunstenaar, herder, boerin en activist Claudy Jongstra wordt getoond in een aparte expo.

Mauritshuis: oude geuren

In Vervlogen - geuren en kleuren ontdekken bezoekers van het Haagse museum welke geuren er in de zeventiende eeuw hingen en welke betekenis de mensen van toen hieraan hechtten. De 'geuren van toen' worden opnieuw tot leven gewekt om kunst uit die tijd nieuw leven in te blazen.

Zaalbeeld uit het Mauritshuis. Zaalbeeld uit het Mauritshuis. Foto: Mauritshuis

Stedelijk Museum: Dutch design

In het Stedelijk Museum in Amsterdam is de expositie From Thonet to 'Dutch design' te zien, met daarin ruim driehonderd objecten uit de afgelopen 125 jaar die gelden als mijlpalen in de designgeschiedenis.

Voorlinden: Robin Rhode

Museum Voorlinden in Wassenaar opent 5 juni met de eerste solotentoonstelling van de Zuid-Afrikaanse kunstenaar Robin Rhode. Bijzonder aan de kunstenaar is dat hij elk werk begint met een tekening op de muur, zoals Chalk Bicycle (zie foto onder).

Chalk Bicycle van Robin Rhode. Chalk Bicycle van Robin Rhode. Foto: Robin Rhode

Van Gogh Museum: bijzondere aanwinsten

Op 5 juni start de expo Ongekend, met daarin de meest bijzondere aanwinsten van het museum. Niet alleen werk van Vincent van Gogh zelf, maar ook van onder anderen Paul Gauguin en Edvard Munch is te zien. Naast deze kunst worden ook de verhalen hierachter gedeeld.



Frans Hals Museum: Schutterstukken

In de Schutterzaal in het museum in Haarlem zijn tijdelijk alle schutterstukken van Frans Hals te zien. Voor het eerst in dertig jaar zijn al zijn werken met daarop schutters met elkaar te vergelijken. In totaal schilderde hij zes schutterstukken.