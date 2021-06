De trouwjurk van prinses Diana is vanaf donderdag te bezichtigen op Kensington Palace. Op de eerste foto's is te zien is dat het iconische kledingstuk achter glas is geplaatst inclusief de 7 meter lange sleep.

De jurk is een van de topstukken van de nieuwe tentoonstelling Royal Style in the Making, die donderdag voor het eerst te zien is. Bezoekers kunnen er ook de originele schetsen, stofstalen en handgeschreven notities van de ontwerpers bekijken.

Ook worden verschillende andere koninklijke kledingstukken van Diana en andere leden van het Britse koningshuis geëxposeerd.

Diana droeg de trouwjurk op haar bruiloft met prins Charles in 1981. Het stuk is nu in het bezit van Diana's zoons William en Harry, die het voor de tentoonstelling hebben uitgeleend.