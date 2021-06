De Efteling mag in de toekomst uitbreiden, oordeelt de Raad van State woensdag. Het park diende eerder een bestemmingsplan met daarin zijn ideeën voor de toekomst in, maar omwonenden konden zich daar niet in vinden. Nu de plannen op verzoek zijn aangepast door het park en er geen nieuwe bezwaren ingediend zijn, heeft de Raad van State het plan goedgekeurd.

De plannen van het park in Kaatsheuvel, die tegen 2030 klaar zouden moeten zijn, liggen er al een paar jaar. De Efteling wil in het oosten en westen uitbreiden. Naast dat het park groter moet worden, zijn er ook plannen voor extra parkeervoorzieningen, verblijfsrecreatie en het aanleggen en verleggen van ontsluitingswegen.

Enkele omwonenden tekenden bezwaar aan tegen de uitbreiding, omdat die tot onder meer geluidsoverlast zou leiden. Ook vrezen ze voor extra verkeer, vanwege een nieuwe toegangsweg naar het parkeerterrein.

De afdeling bestuursrechtspraak van de gemeente Loon op Zand verklaarde in oktober 2020 dat deze bezwaren ongegrond waren, maar zag ook gebreken in het bestemmingsplan van de Efteling.

Het park kreeg de kans deze te herstellen, wat volgens de Raad van State nu is gebeurd. Tegen het aangepaste plan zijn geen bezwaren meer ingediend door omwonenden.

De plannen worden echter niet direct uitgevoerd, laat een woordvoerder van de Efteling aan NU.nl weten. "De financiële gevolgen van het coronavirus maken dat we op dit moment geen nieuwe investeringen buiten de poorten van het park kunnen en willen doen en andere keuzes maken. Onze visie op 2030 verandert niet, maar het mooie aan zo’n lange termijnplan is dat je kunt schuiven in wat je wanneer doet. Focus gaat voorlopig uit naar ontwikkelingen binnen de poorten van het huidige park."