Michel van Egmond verwacht niet dat hij een boek over presentator Wilfred Genee gaat schrijven. De schrijver, die eerder René van der Gijp, Wim Kieft en Johan Derksen portretteerde, zegt in Panorama dat zijn connectie met de presentator daarvoor niet sterk genoeg is.

"Wij hebben niet zo'n klik die ervoor zou zorgen dat ik een boek over hem ga maken. Ik heb veel respect voor hem, voor de manier waarop hij het doet en zijn werklust, maar ik ben met hem nooit zo dik geworden als met bijvoorbeeld Kieft of Van der Gijp", aldus Van Egmond.

"Dat is gewoon hoe het gaat tussen mensen, wij zijn niet van dezelfde bloedgroep. Is ook helemaal niet erg, ik heb perfect met hem samengewerkt. Maar hij heeft ook een minder buitensporig leven geleid dan Kieft, Derksen en Van der Gijp, is veel minder een extreme persoonlijkheid."

Volgens Van Egmond zijn het juist die extremen waardoor zijn boeken ontzettend goed verkopen. Eind mei verscheen het boek Derksen: Het spraakmakende leven van Johan Derksen, dat Van Egmond samen met zijn partner Antoinnette Scheulderman schreef.

Hoewel Derksen al ontzettend vaak is geïnterviewd, denkt Van Egmond dat de lezer toch andere dingen te weten zal komen over de voetbalanalist: "Hij heeft nieuwe dingen gezegd en ook gereflecteerd op zichzelf en zijn gevoelsleven."