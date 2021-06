Onderkleding van de Oostenrijkse keizerin Elisabeth, beter bekend als Sisi, heeft op een veiling in München 3.800 euro opgebracht. Een tweedelig setje ondergoed leverde 11.000 euro op, meldt de Süddeutsche Zeitung dinsdag.

Het veilinghuis vermeldde in de biedingscatalogus dat het ondergoed dateert van rond 1870 tot 1880. Op de foto's is een mouwloos hemd met een kanten rand te zien. Op de kousen die bij het ondergoed horen, is een kroontje met de letters E.S. geborduurd.

Het topstuk van de veiling bleek een kamerjas van Sisi. Daar telde een bieder 13.000 euro voor neer.

Sisi werd geboren als Elisabeth van Beieren in 1837 en trouwde met de Habsburgse keizer Franz Joseph I, die regeerde van 1848 tot 1916. Elisabeth kwam in 1898 om het leven bij een moordaanslag.

Nadat in de jaren vijftig een filmreeks over haar leven was gemaakt, werd ze vooral in de Duitstalige wereld een cultfiguur. De romantische Sissi-films - waarin haar naam met een extra s werd gespeld - waren ook in Nederland zeer populair.