Liesbeth Lagemaat heeft met haar bundel Vissenschild de Grote Poëzieprijs 2021 gewonnen. De dichter krijgt als onderdeel van haar prijs een geldbedrag van 25.000 euro.

Van dit geldbedrag is 5.000 euro bestemd voor een project ter stimulering van de Nederlandstalige poëzie naar keuze van de winnende auteur.

De jury kreeg in totaal 107 dichtbundels binnen om te beoordelen, waarna het werk van Lagemaat als winnaar werd verkozen.

"Het is een adembenemend werk waarin een zinderend poëtisch spel wordt gespeeld. Met deze poëzie toont de dichter grote ambitie en lef, maar ook het vermogen om een grote belezenheid te koppelen aan de huidige tijdsgeest", luidt het oordeel van de jury, die bestaat uit onder anderen Frits Spits en dichter Nisrine Mbarki.

Lagemaat ontving voor haar debuut Een grimwoud in mijn keel uit 2005 de C. Buddingh'-prijs. Vissenschild is haar zevende bundel.