Schrijfster Roxane van Iperen komt in het najaar met een boek vol brieven die ze heeft ontvangen na publicatie van haar bestseller 't Hooge Nest. Dat vertelde ze maandag in het NPO-radioprogramma 1 op 1. Het is de bedoeling dat de brievenbundel in september verschijnt.

In 't Hooge Nest reconstrueerde Van Iperen de geschiedenis van de gelijknamige villa in het Gooi. Hier leefden tijdens de Tweede Wereldoorlog twee joodse zussen met hun gezinnen, ouders, broer en meerdere verzetsmensen. Van het boek, dat in verschillende talen werd uitgebracht, zijn inmiddels meer dan 175.000 exemplaren verkocht.

"Ik heb doorlopend allemaal prachtige brieven uit de hele wereld mogen ontvangen van mensen met oorlogstrauma's", vertelde de auteur in de uitzending. "Die verzameling vormt een soort reflectie op de Tweede Wereldoorlog anno 2021."

Eerder werd al gemeld dat Carice van Houten en Halina Reijn werken aan een verfilming van 't Hooge Nest. "Als ik schrijf, duld ik geen inmenging in mijn werk, behalve van mijn vaste redacteur die weet hoe ik denk en wat ik wil bereiken", aldus Van Iperen. "Ik moet op mijn beurt niet denken dat ik er verstand van heb hoe je verhalen in beeld moet brengen. De film wordt toch anders dan ik mijn boek in mijn hoofd heb. Daar moet ik vrede mee hebben, anders moet je de rechten niet verkopen."