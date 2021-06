René van Kooten, die vanaf 17 juni de hoofdrol vertolkt in de nieuwe musical ZODIAC, hoopt dat de voorstelling net als Soldaat van Oranje kan rekenen op meerdere verlengingen. ZODIAC wordt gespeeld in de voormalige koepelgevangenis in Breda, en wordt dus net als Soldaat van Oranje gespeeld op een locatie die speciaal voor de musical gecreëerd is.

"Ik droom regelmatig over ZODIAC, ook dat we continu verlengd worden, net als Soldaat van Oranje, haha", zegt Van Kooten in gesprek met NU.nl.

In de Koepel, een monumentaal pand dat tot 2016 als gevangenis diende, is de afgelopen maanden hard gebouwd om alles op tijd klaar te hebben voor de musical. Daar is in totaal 4 miljoen euro aan uitgegeven; dat geld is besteed aan onder meer vier grote tribunes (zodat het publiek ook afstand kan houden wanneer dat nog nodig is), projecties en rondvliegende drones.

"Mensen weten niet wat ze zien: er zijn projecties in de lucht en tegelijkertijd is het toneel erg dichtbij", legt Van Kooten uit. Hierdoor speelt een deel van de musical zich in de lucht af.

Het verhaal van ZODIAC in het kort: het is zo'n tien jaar later en op aarde spelen allerlei problemen. "De twaalf sterrenbeelden kijken naar de aarde en zien dat de mensen er een zooitje van maken. Het jongste sterrenbeeld, Bo (kort voor Boogschutter, gespeeld door Samir Hassen, red.), besluit om naar de aarde te gaan en de vier elementen - vuur, aarde, lucht en water - terug te vorderen op de mens. Hij leert de mensen kennen en via zijn ogen zien we dat we er inderdaad een rommel van maken, maar dat we ook veel kunnen doen, als we dat willen. De sterrenbeelden in het verhaal hebben een centrale rol en zijn een soort ridders van de ronde tafel die op een humorvolle manier helpen op een andere manier naar het verhaal te kijken."

Het verhaal speelt dus in op de actualiteit, met verwijzingen naar het klimaatprobleem en de politieke onrust. "Hier zit geen belerend toontje achter hoor, alles wordt gebracht met veel humor en mooie muziek", zegt Van Kooten.

Een impressie van het decor. Een impressie van het decor. Foto: Karin Jonkers

'Kinderen zijn enorme spiegel voor me'

De musicalacteur speelt de rol van secretaris-generaal Frederik, die op jongere leeftijd samen met zijn vrouw een echte wereldverbeteraar was. "Toen zijn vrouw overleed, is hij een pragmatisch politicus geworden, die de wereldmachten wel bij elkaar weet te houden, maar de problemen vooral liet dooretteren. Op een gegeven moment worden die problemen zo groot dat hij er niet meer mee wegkomt. Hij moet harde keuzes maken, maar dat doet hij nooit. Zijn dochter Evi is een soort spiegel voor zijn oude idealisme: pa, je moet het helemaal anders doen."

Dat is iets wat Van Kooten herkent bij zijn eigen dochters (negen en twee jaar). "Ze zijn een enorme spiegel voor me. Het personage Bo bekijkt de mensheid vanuit een soort puurheid, zo kijken kinderen ook. Toen mijn dochter voor het eerst een regenboog zag, zag ik dat door haar ogen ook weer helemaal opnieuw. Door door hun ogen naar dingen te kijken, zie je nieuwe kleuren in dingen die je al lang kent. En wanneer ze in de puberteit komen en vurige idealen krijgen, dan zie je misschien ook je eigen idealen terug. Dat hebben de vader en dochter in ZODIAC ook."

Van Kooten heeft Internationale betrekkingen gestudeerd en speelde ook andere politiek geëngageerde personages, zoals de revolutionair Che in Evita. Dit is de eerste keer dat hij juist een ingedutte politicus vertolkt. "Ik snap mijn personage wel: naarmate hij ouder werd, is hij in het systeem ingekapseld en onderdeel van het probleem geworden. Hij dacht op een gegeven moment iets te bereiken, maar heeft daarvoor zijn eigen idealen moeten inleveren. Dat is leuk om te spelen."

Zijn er voor de ervaren acteur nog droomrollen over? "Nee, ik ben niet zo bezig met wat er nog komt. Wel lijkt het me mooi, nu ik wat ouder ben, de rol van Jean Valjean in Les Misérables nog een keer te herleven, zoveel jaar later."

ZODIAC gaat op 17 juni in première. Het is de bedoeling dat het stuk enkele maanden in de Koepelgevangenis te zien is.